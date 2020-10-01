МИД: Армения целенаправленно обстреливает гражданских лиц

МИД Азербайджана распространил обращение в связи с обстрелами Шамкирского и Бардинского районов Азербайджана со стороны Армении, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении отмечается, что по информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, с полудня 2 октября 2020 года с территории Армении село Сабиркенд Шамкирского района подвергается ракетному обстрелу, а село Агдам Товузского района – артиллерийскому обстрелу.

«Кроме того, вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу с оккупированных территорий нашей страны населенные пункты Амирли Бардинского района и Гузанлы Агдамского района.

Армянская сторона целенаправленно обстреливает гражданских лиц и объекты, грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, а также взятые на себя обязательства.

Продолжающая политику агрессии Армения пытается реализовать тактику «новой войны за завоевание новых территорий», как заявляют официальные лица страны.

Азербайджанская армия будет давать адекватный ответ на атаки армянской стороны для защиты территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ и обеспечения безопасности гражданского населения. Еще раз заявляем, что вся ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на Армении», - отмечается в сообщении.