Эрдоган: Борьба продолжится вплоть до освобождения Карабаха от оккупации
Турция была и будет на стороне Азербайджана. Борьба продолжится вплоть до освобождения Карабаха от оккупации. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу на открытии одной из больниц в провинции Конья, сообщает «Анадолу».
Глава государства сообщил, что армия Азербайджана за последние дни освободила от армянской оккупации большое число оккупированных территорий.
Турецкий лидер напомнил, что армянская армия неоднократно совершала провокации в отношении Азербайджана.
«Однако последняя провокация получила неожиданный для Армении ответ. Турция была и будет на стороне дружественного Азербайджана», - подчеркнул Эрдоган.