За прошедшие сутки от коронавируса в Азербайджане скончался один пациент. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 40 453 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 38 217 человек вылечились, 594 пациента скончались. Лечение 1642 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране проведено 1 126 538 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5248 - за минувшие сутки.