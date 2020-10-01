Хикмет Гаджиев провел брифинг c аккредитованными в России представителями ведущих зарубежных СМИ

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел брифинг в формате видеоконференции с представителями ведущих зарубежных СМИ (Reuters, Voice of America, Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, EFE, ABC Spain, Bloomberg, CNN, France Presse, RAI, Al Jazeera, Al Arabiya, Der Standard, Asahi), аккредитованными в России.

Согласно информации, Хикмет Гаджиев подробно проинформировал представителей зарубежных медиа о последних провокациях вооруженных сил Армении. С сожалением отметив, что среди гражданского населения есть погибшие и раненые, помощник Президента Азербайджана довел до внимания целенаправленный обстрел гражданской инфраструктуры.

Кроме того, Хикмет Гаджиев отметил, что в отличие от Армении, вооруженные силы Азербайджана полностью соблюдают международное гуманитарное право, а также подчеркнул наличие точной информации об использовании армянами во время военных операций гражданских лиц в качестве живого щита.

Затем помощник Президента ответил на вопросы журналистов и пригласил их в Азербайджан.