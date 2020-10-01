Подразделения вооруженных сил страны-оккупанта Армении, не выдержав сокрушительных атак храброй азербайджанской армии, не только покидают свои позиции, но и оставили боевое знамя.

Как сообщает АзерТАдж, захвачено боевое знамя 193-го сводного воздушного десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Армении.

Боевое знамя является символом чести и достоинства любой воинской части. Это знамя должно находиться в воинской части и в зоне боевых действий. Весь личный состав воинской части обязан отважно защищать боевое знамя, не допускать его перехвата. В случае потери боевого знамя, воинская часть, которой оно принадлежит, должна быть уничтожена.

Как видно по фотографиям, боевое знамя 193-го сводного воздушно-десантного штурмового батальона находится под ногами отважного азербайджанского солдата. Эти кадры еще раз доказывают, что если армия Армении не покинет исконно азербайджанские земли, такая участь постигнет и другие ее воинские части и подразделения на оккупированных территориях.