TuranBank перечислил средства в Фонд помощи Вооруженным силам

Как известно, 27 сентября Азербайджанская армия в ответ на военную провокацию вражеских сил начала контрнаступательную операцию и освободила несколько стратегических высот и сел, оккупированных Арменией.

В данный момент успешная военная операция продолжается. Наши храбрые солдаты продолжают наносить сокрушительные удары по силам противника с целью освободить оккупированные территории Азербайджана.

В эти дни, когда в борьбе за территориальную целостность пишется славная история нашей страны, на каждого гражданина Азербайджана, независимо от его профессии, ложится огромная ответственность.

Один из первых частных банков Азербайджана - TuranBank ASC, оставаясь верным принципам патриотизма и социальной ответственности, перечислил 100 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики с целью поддержки Азербайджанской армии в напряженных боях за освобождение наших земель.

Мы верим, что близок день, когда флаг Азербайджана будет развеваться в Шуше – жемчужине Карабаха!

Карабах – это Азербайджан!

TuranBank