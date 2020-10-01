Посол Узбекистана: нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен на основе территориальной целостности Азербайджана

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен на основе территориальной целостности Азербайджана. Об этом в интервью журналу «Регион плюс» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

«Мы убеждены, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно проходить при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - сказал дипломат, отвечая на вопрос, «какова позиция Узбекистана по нагорно-карабахскому конфликту и контрнаступательной операции ВС Азербайджана».