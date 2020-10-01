Посол Узбекистана: нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен на основе территориальной целостности Азербайджана
Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен на основе территориальной целостности Азербайджана. Об этом в интервью журналу «Регион плюс» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.
«Мы убеждены, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно проходить при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - сказал дипломат, отвечая на вопрос, «какова позиция Узбекистана по нагорно-карабахскому конфликту и контрнаступательной операции ВС Азербайджана».
«Хотел бы отметить, что в Узбекистане вызывает крайнюю обеспокоенность эскалация напряженности в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Использование военной силы в ходе противостояния может привести к многочисленным человеческим жертвам с обеих сторон», - добавил Бахром Ашрафханов.
Узбекская сторона, по словам посла, вновь подтверждает важность укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия, мирного разрешения спорных вопросов на пространстве СНГ строго в соответствии с нормами международного права.
Б.Ашрафханов отметил, что не менее важным фактом является тесное сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в международных организациях. «Мы однозначно и твердо поддерживаем позиции друг друга по различным вопросам и проблемам», – подчеркнул он.