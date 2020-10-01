Минобороны: Уничтожен полевой пункт управления противника видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись уничтожения полевого пункта управления и танков противника.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись уничтожения полевого пункта управления и танков противника.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.