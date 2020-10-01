В рамках акции «Все для Родины» караван грузовых автомобилей, загруженных шинами, отправился в зону боевых действий, сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве.

Отметим, что к акции «Все для Родины» присоединилось и ОАО Təmiz Şəhər. Так, 10 тысяч шин были собраны на полигоне в Балаханы.

Напомним, что после июльской провокации Армении в направлении Товузского района в июле этого года БТА и Министерство обороны начали совместную акцию «Все для Родины». За прошедший период на фронт были отправлены 83 автомобиля, доставившие свыше 42 тысяч 500 шин.