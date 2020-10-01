Компания Meqa Həyat перечислила 50 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам

Страховая компания Meqa Həyat, акционером которой является страховая компания Meqa, перечислила 50 тысяч манатов в Фонд помощи вооруженным силам для поддержки успешных действий нашей армии в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Да упокоятся милостью Аллаха души погибших за территориальную целостность нашей Родины, мы желаем скорейшего выздоровления всем раненым, храбро сражавшимся в боях с врагом.

Мы уверены, что победим и верим, что наша Национальная Армия вскоре порадует азербайджанский народ своими достижениями! Пусть Аллах хранит их!