Поддержка от Bakcell Вооруженным cилам Азербайджана

С целью поддержки нашей армии, доблестно сражающейся на фронте, чтобы предотвратить армянскую агрессию и освободить оккупированные земли Азербайджана, компания Bakcell перечислила 500 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам.

Эта сумма была перечислена на счет фонда в рамках общего бюджета в размере 1 миллиона манатов, выделенных NEQSOL Holding, в состав которого входит Bakcell.

Коллектив Bakcell преклоняется перед нашими спасителями, которые героически сражаются за Родину, и безгранично гордится ими. Мы с нетерпением ждем известий о победе наших Вооруженных сил, обладающих непоколебимой доблестью и героизмом.

Карабах - это Азербайджан!

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам учрежден Указом №755 Президента Азербайджана от 17 августа 2002 г. Основным источником финансирования Фонда являются добровольные взносы юридических и физических лиц.