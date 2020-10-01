Помощник президента: только сегодня на Тертер упало более двух тысяч снарядов

Вооруженные силы Армении продолжают преднамеренно обстреливать населенные пункты и гражданское население Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, только за 2 октября на Тертер упало более двух тысяч снарядов.

"Это зверство, варварство и бесчеловечность. Действия Армении, нарушающей международное гуманитарное право, в том числе положения Женевских конвенций 1949 года, являются военным преступлением", - сказал Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что азербайджанская армия примет адекватные ответные меры.