Renessans Palace покрылся флагами Азербайджана, Турции и Пакистана
Жилой комплекс премиум-класса Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе Баку, в дни Отечественной войны, чтобы морально поддержать Азербайджанскую армию, покрылся флагами.
С целью еще больше поднять дух патриотизма, Renessans Palace покрылся государственными флагами Азербайджана и поддержавших его братской Турции и дружественного Пакистана.
Вывешивание на отдельных этажах каждого здания жилого комплекса турецких и пакистанских флагов стало проявлением глубокой благодарности этим странам за поддержку Азербайджана.
Акция вызвала резонанс в Исламабаде. Сегодня Министерство обороны Пакистана на своей официальной странице в Facebook разместило пост под названием «3 страны, 1 нация, мы вместе!», посвященный демонстрации флагов в Renessans Palace.
Renessans Palace с сентября прошлого года был полностью сдан под жилье, сейчас в нем проживают более 500 жильцов. Комплекс отличается своей качественностью, имеет самый большой закрытый двор в 1,5 га и самый большой паркинг.