Минобороны: враг несет потери в живой силе и боевой технике видео
Министерство обороны Азербайджана обнародовало очередную видеозапись тяжелых потерь противника в живой силе и боевой технике.
Министерство обороны Азербайджана обнародовало очередную видеозапись тяжелых потерь противника в живой силе и боевой технике.
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