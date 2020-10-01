Сафар Мехтиев рассказал таможенникам мира о конфликте в Карабахе

С тем чтобы довести до международного сообщества правомерную позицию Азербайджана в рамках контрнаступательных операций, проводимых нашими Вооруженными силами по освобождению оккупированных территорий, председатель Государственного таможенного комитета, заместитель председателя Всемирной таможенной организации по Европейскому региону Сафар Мехтиев обратился к генеральному секретарю Всемирной таможенной организации (ВТО), председателю Совета ВТО, председателю Совета ВТО, его заместителям, генеральному директору Еврокомиссии по налоговому и таможенному союзу, руководителям таможенных служб стран-членов ВТО.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК, в письме, направленном Таможенной службой Азербайджана, возглавляющей Европейский регион ВТО, который охватывает 52 страны, говорится, что в течение почти 30 лет Армения оккупирует Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и 7 прилегающих к нему районов. В результате оккупации стали беженцами и вынужденными переселенцами более 1 миллиона азербайджанцев. Армения проводит на оккупированных территориях политику этнической чистки против азербайджанского населения.

В письме говорится, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, призывающие к немедленному, полному и безоговорочному выводу вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана, но армянская сторона игнорирует эти резолюции.

Напротив, Армения, грубо нарушив международное право, установила преступный марионеточный режим на оккупированных территориях, проводя на них политику незаконной деятельности, в том числе незаконных переселений.

В обращении также говорится, что многолетние переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ не дали результатов, и совершенно очевидно, что цель Армении - сохранить основанный на оккупации нынешний статус-кво и добиться аннексии оккупированных территорий.

Вопреки конструктивной позиции нашей страны, руководство Армении своими провокационными заявлениями и шагами препятствует переговорному процессу, а министр обороны этой страны даже угрожает Азербайджану «новой войной за новые территории».

В обращении также говорится, что 27 сентября этого года Армения начала очередную военную агрессию против Азербайджана, и азербайджанская армия была вынуждена принять ответные меры для отражения атаки противоположной стороны и защиты своего гражданского населения.

В письме особо подчеркивается, что, как в первые годы конфликта, так и сейчас военные действия ведутся в международно признанных границах Азербайджана.

В результате нападений вооруженных сил Армении погибли 19 мирных жителей, в том числе двое школьников, 55 гражданских лиц получили ранения.

В обращении председателя госкомитета обращается внимание и на то, что для установления прочного мира в регионе необходимо вывести армянскую армию с оккупированных территорий Азербайджана и создать условия для безопасного возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

«Мы призываем международное сообщество поддержать справедливую позицию Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН» - говорится в заключение обращения.