Новые боевые трофеи Азербайджанской армии видео
В ходе ожесточенных боев прошлой ночью и сегодня утром Азербайджанская армия захватила новые позиции противника, в том числе овладела стратегическими высотами в районе села Мадагиз в Агдере.
Как сообщает haqqin.az, наши солдаты захватили на позициях противника новые трофеи, тела многих солдат противника остались на поле боя.
Среди новых военных трофеев, захваченных у армянской армии, - крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, большое количество боеприпасов и другое вооружение.