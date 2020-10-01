В Баку ответили на заявление сопредседателей

«В своих многочисленных заявлениях Минская группа ОБСЕ подчеркивала неприемлемость статус-кво по нагорно- карабах скому конфликту. Однако, действуя вопреки этому, Армения стремится укрепить режим статус-кво, основанный на оккупации. Становится очевидным, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров и пытается аннексировать оккупированные территории». Так прокомментировало Министерство иностранных дел Азербайджана заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по ситуации в зоне конфликта.

«Как известно, 27 сентября 2020 г. вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня и обстреляв позиции Азербайджанской Республики вдоль линии соприкосновения из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии различного калибра, в очередной раз совершили акт агрессии против Азербайджана.

МИД отмечает, что новый акт агрессии против Азербайджана является продолжением провокационных действий Армении в последние месяцы, в том числе попытки атаки на товузском направлении 12-16 июля, диверсионно-разведывательной провокации на геранбойском направлении 23 августа, политики незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана, а также провокационных заявлений и действий руководства Армении.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН предупредил, что Армения готовится к новой военной провокации против Азербайджана.

Необходимо отметить то, что провокации, совершенные руководством Армении как на словах, так и на практике, в том числе визит в Шушу для участия в «инаугурации» самопровозглашённого режима на оккупированных территориях Азербайджана, сделанное в оккупированном городе Ханкенди провокационное заявление о том, что «Карабах – это Армения», выдвижение страной-оккупантом концепции «новая война за новые территории», предъявление 7 предварительных условий на переговорах по урегулированию конфликта, а также попытки изменить формат переговоров, нанесли удар по процессу урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении МИД.

«В рамках очередной военной агрессии против Азербайджана ВС Армении в присущей им манере, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в частности международного гуманитарного права, Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним, целенаправленно обстреливают азербайджанское гражданское население и инфраструктуру, таким образом, совершая различные преступления против гражданского населения.

По сведениям на 1 октября 2020 г., было убито 19 азербайджанских мирных жителей, 55 получили ранения, разрушено более 200 домов и гражданских объектов.

Имеются многочисленные факты использования террористических групп и наемников в военных действиях Армении во время оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджана. В настоящее время, продолжая эту политику в рамках своего нового акта агрессии против Азербайджана, руководство Армении широко использует экстремистские элементы.

Армения до сих пор не выполняет требования многочисленных решений международных организаций, в первую очередь, резолюций 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН от 1993 года, относительно вывода армянских оккупационных войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. Напротив, действуя в атмосфере безнаказанности, Армения предпринимает новые акты агрессии против Азербайджана.

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.