МЧС о пожарах и обстрелах гражданских объектов Азербайджана

«Армянские вооруженные силы, грубо нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, продолжают обстреливать мирных жителей Азербайджана. Противник обстреливает густонаселенные азербайджанские города и села, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома и фермерские хозяйства».

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в результате армянских обстрелов разрушаются гражданские объекты, наносится значительный ущерб мирному населению и государству.

«В результате попадания снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, на хозяйственном объекте в Тертерском районе, принадлежащем местному жителю, произошел пожар. Огонь был потушен благодаря оперативному вмешательству пожарных расчетов Государственной противопожарной службы МЧС, часть объекта была спасена от пожара.

Пожары, возникшие на территории национального парка Аггёль в Агджабеди, в поселке Ших арх Тертерского района, городе Горадиз Физулинского района в результате артиллерийских ударов со стороны ВС Армении, не удалось потушить из-за непрекращающегося обстрела этих территорий армянами.

В целях немедленной ликвидации ущерба, тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов различных объектов, в том числе гражданских, а также частных и многоквартирных домов, хозяйств, инфраструктурных объектов, министерство работает в усиленном режиме», - подчеркнули в МЧС Азербайджана.