Блестящая победа «Карабаха» и жалкая выходка армянского СМИ

Успехи азербайджанского футбольного клуба « Карабах » на европейской арене всегда крайне болезненно воспринимались в Армении. А уж сейчас, в дни, когда Азербайджанская армия громит армянских сепаратистов на поле боя, возвращая оккупированные территории, очередной выход « Карабах а» в групповой этап Лиги Европы попросту взбесил армян и их СМИ.

По итогам состоявшейся сегодня жеребьевки групповой стадии Лиги Европы « Карабах » попал в группу с испанским «Вильярреалом», израильским «Маккаби» и турецким «Сивасспором». Армянское СМИ, публикуя результаты жеребьевки, решило не указывать название азербайджанского клуба.

Вчерашняя победа « Карабах а» над польской «Легией» (3:0) и седьмое подряд попадание в еврокубковую группу вывели армян из себя настолько, что один из ведущих сайтов страны - news.am - позволил себе жалкий поступок, который в очередной раз подтверждает огромную значимость побед команды Гурбана Гурбанова.

Во-первых, это как минимум непрофессионально, хотя о каком профессионализме можно говорить, когда речь идет об армянских сайтах?! А во-вторых – и это для нас главное - эта выходка еще раз показала, насколько в Армении боятся успехов «Карабаха». Там понимают, что попадание в группу – это гарантированное многократное упоминание словосочетания «Карабах Азербайджан» в прямых трансляциях и репортажах крупнейших телеканалов мира, в обзорах ведущих мировых СМИ, в соцсетях и т.д. Армян это всегда бесило, оттого они и пытаются устраивать провокации на матчах «Карабаха».

Однако сегодня, когда весь мир следит за развитием военных действий на оккупированных территориях Азербайджана, участие клуба из разрушенного армянами Агдама в престижном футбольном турнире – это для армян как кость в горле.

Вот почему стоит еще раз сказать большое спасибо «Карабаху» за блестящую победу в Варшаве!