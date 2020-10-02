Владимир Зеленский заявил о поддержке Азербайджана

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, как и они нашу», - сказал украинский президент во время общения с журналистами в Черновицкой области, сообщает РБК-Украина.

Украинский президент назвал важным аспектом взаимную поддержку стран в вопросах территориальной целостности и суверенитета друг друга. Зеленский отметил, что конфликты, подобные армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому, нельзя называть замороженными, поскольку это состояние не может быть постоянным.

«Хочу обратить внимание медиа, общества и западных партнеров, что просто так замороженных конфликтов не бывает. Они могут быть замороженными на определенное время», - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский также подчеркнул укрепление отношений с Азербайджаном в последние годы: «Что касается отношений с Азербайджаном, то в последние два года они особенные. Они очень мощные в экономическом и геополитическом направлениях».