Чавушоглу: «Пусть никто не очерняет нашу поддержку Азербайджана»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предостерег от попыток бросить тень на поддержку, которую оказывает Турция Азербайджану в его борьбе за восстановление своей территориальной целостности.

«Пусть никто не очерняет нашу поддержку Азербайджана. Нет ничего более естественного и законного, чем это», - приводит Anadolu слова Чавушоглу, которые он написал в твиттер.

«С Азербайджаном мы одна нация. Хотя мы два отдельных государства, мы действуем как одно государство, когда это необходимо. Поэтому никто не может очернить нашу поддержку Азербайджана», - заявил глава турецкой дипломатии.