Список уничтоженной военной техники противника

В течение 2 октября войска Азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и зачистили территории от противника. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе боевых действий уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника.

Общие потери противника с 27 сентября по 20:00 2 октября

- до 230 танков и другой бронетехники;

- 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

- 38 средств ПВО;

- 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

- 7 складов боеприпасов;

- более 130 автомобильной техники;

- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.