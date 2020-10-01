Расписание «Карабаха» в Лиге Европы: старт - в Израиле, финиш - в Испании

УЕФА обнародовал календарь матчей группового этапа Лиги Европы, где в очередной раз выступит чемпион Азербайджана « Карабах ».

Наша команда начнет выступление в группе «I» матчем в Тель-Авиве против местного «Маккаби». Игра, запланированная на 22 октября, начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Во 2-м туре «Карабах» примет испанский «Вильярреал». Эта встреча пройдет 29 октября и начнется в 21:55.

В 3-м и 4-м турах подопечные Гурбана Гурбанова сыграют с турецким «Сивасспором». 5 ноября в 21:55 по бакинскому времени команды выйдут на поле стадиона в Сивасе, а 26 ноября в это же время соперники сыграют в Баку.

3 декабря в 21:55 «Карабах» примет «Маккаби». Завершится групповой турнир для агдамского клуба в ночь с 10 на 11 декабря, когда «Карабах» ровно в полночь по бакинскому времени выйдет на гостевую встречу с «Вильярреалом».