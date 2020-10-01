МИД Азербайджана заявляет...

Целью Азербайджанской армии являются вооруженные силы Армении, вторгшиеся на территорию нашей страны в нарушение международного права, и наши Вооруженные силы принимают меры по нейтрализации военных целей на оккупированных территориях, отмечается в документе.

В заявлении отмечается, что Вооруженные силы Азербайджана в целях защиты суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечения безопасности гражданского населения, в рамках права на самооборону и полного соблюдения международного гуманитарного права проводят военные операции в пределах международно признанных границ государства.

С 27 сентября в ответ на целенаправленный обстрел вооруженными силами Армении мирных жителей и гражданской инфраструктуры с использованием тяжелой артиллерии вдоль линии соприкосновения, последовательно терпящая сокрушительное поражение на поле боя в ходе контрнаступательных операций вооруженных сил Азербайджана Армения путем вброса нелепых претензий в информационное пространство преследует цель примитивными способами бросить тень на справедливую борьбу Азербайджана . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Все шаги, предпринимаемые с этой целью Вооруженными силами Азербайджана, осуществляются в рамках норм и принципов международного права, прав, вытекающих из Устава ООН, говорится в заявлении МИД.

Далее отмечается, что в ходе военных операций, проводимых ВС Азербайджана, попытки Армении, старающейся завуалировать оккупационную политику, навязать международному сообществу надуманные тезисы о том, что якобы армянское население Нагорно-Карабахского региона Азербайджана ведет борьбу за самоопределение и что Армения не является стороной конфликта, защищает население Нагорного Карабаха, потерпели фиаско. События последних дней в зоне конфликта наглядно доказали, что незаконный режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, является марионеточной структурой, сформированной на основе расизма и этнической дискриминации.

На фоне грубейших нарушений прав и свобод более чем 750 тысяч мирных азербайджанцев в результате этнической чистки, геноцида и других преступлений против человечества, сопровождавших оккупационную политику Армении, никто уже не может поверить в то, что Армения пытается представить свои агрессивные действия как защиту прав человека.

С целью компенсировать свои военные и информационные поражения Армения безуспешно пытается тиражировать клеветнические обвинения в адрес Азербайджана. Выдвигаются необоснованные и абсурдные утверждения о том, что азербайджанские Вооруженные силы атакуют мирных жителей и гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях, что турецкие Вооруженные силы участвуют в военных операциях Азербайджана и что наемники из некоторых конфликтных зон на Ближнем Востоке участвуют в операциях против Армении.

Претензии Армении к Азербайджану в отношении гражданских лиц и инфраструктуры, как минимум, ложны и необоснованны, так как именно в результате проводимой Арменией политики этнической чистки со стороны линии соприкосновения все гражданские лица были изгнаны из своих домов. На этих территориях не осталось никакой инфраструктуры, кроме военной, сформированной Арменией для продолжения оккупации.

И напротив, часть линии соприкосновения, контролируемая Вооруженными силами Азербайджана, включает густонаселенные поселения и гражданскую инфраструктуру, которая их обеспечивает. На всем протяжении конфликта ставшим мишенью для вооруженных сил Армении этим населенным пунктам за последние пять дней нанесен серьезный ущерб, есть множество убитых и раненых среди гражданского населения.

Представляя Турцию одной из сторон нынешней военной операции, Армения тем самым пытается объяснить своей общественности свою слабость перед азербайджанскими Вооруженными силами, а также, создавая у международной общественности традиционно имидж «бедняжи», пытается заручиться поддержкой тюркофобских кругов, заявляют в МИД.

"Армянская сторона должна однозначно знать, что Турция как наш ближайший стратегический партнер выразила поддержку Азербайджану. Эта поддержка основана не только на проявлении братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Турция поддерживает Азербайджан именно потому, что Азербайджан находится под оккупацией и имеет право освобождать оккупированные территории.

Армянской стороне следует также помнить, что Турция является постоянным членом Минской группы ОБСЕ. В этой связи ни Армению, ни любую другую страну не должна удивлять позиция Турции по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и документов ОБСЕ. Это связано с тем, что Турция является влиятельным и уважаемым членом международного сообщества и подает пример всем другим государствам, особенно членам Минской группы ОБСЕ.

Многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией уже почти 30 лет является основой развития, прогресса, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. В этот период турецко-азербайджанское сотрудничество стало локомотивом для всех континентальных и глобальных проектов и инициатив, осуществляемых в регионе.

Неспособность Армении воспользоваться этим - выбор только этой страны, и поэтому Армения должна винить себя, а не Турцию и Азербайджан. Понятно и однозначно, что Азербайджан и Турция поддерживают сотрудничество во всех сферах, в том числе и военно-технической.

Что касается текущих военных операций против оккупационной армянской армии, то у Азербайджана есть сильная, профессиональная и современная армия, полностью способная достичь своей цели по обеспечению своей территориальной целостности и суверенитета. Поэтому необходимости в участии в ее рядах представителей другого государства нет.

В ответ на утверждения Армении о том, что Азербайджан привлекает к военным операциям террористов и наемников мы вновь повторяем, что эти утверждения армянской пропагандистской машины абсолютно беспочвенны.

Данные, не имеющие под собой оснований утверждения, растиражированные Арменией еще до начала военных операций, преследуют цель создания необходимого информационного фона в связи с актом агрессии, совершенным Арменией 27 сентября, отвлечения внимания от того, что эта страна пользуется услугами террористов армянского происхождения из некоторых стран Ближнего Востока, а также являются элементом клеветнической кампании, направленной на то, чтобы очернить справедливую борьбу Азербайджана.

На протяжении всего конфликта именно Армения использовала террористические группы для совершения преступлений в отношении мирного населения Азербайджана. И сегодня террористы, отличившиеся особой жестокостью, имеют в Армении статус национальных героев. Их прославляют и героизируют как пример для армян, вынужденных участвовать в агрессивной войне против Азербайджана. Многочисленные факты о массовом и систематическом размещении Арменией террористических армянских этнических элементов с Ближнего Востока на наших оккупированных территориях не раз представлялись вниманию международного сообщества, в особенности сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

В настоящее время эти террористические элементы, незаконно размещенные на наших оккупированных территориях, принимают участие в захватнической войне против Азербайджана и его мирного населения.

Если наши призывы к международному сообществу изгнать эти террористические группы с международно признанных территорий Азербайджанской Республики не сработают, решение этой проблемы, которая представляет собой серьезную угрозу международному и региональному миру и безопасности, станет возможным только путем прекращения оккупации наших территорий Вооруженными силами Азербайджана.

Мы решительно опровергаем клеветническую кампанию Армении против Азербайджана, которая опустилась настолько низко, что использует этнические и религиозные темы и на международной арене именует свои действия как «крестовый поход» и «борьба за демократию», - говорится в заявлении МИД.