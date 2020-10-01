Baku Electronics и Auto Azerbaijan перечислили в Фонд поддержки ВС 100 тысяч манатов

Компания Baku Electronics, представляющая группу компаний NAB в Азербайджане, и Auto Azerbaijan - официальный дистрибьютор бренда Hyundai в Азербайджане, перечислили в Фонд поддержки Вооруженным силам Азербайджанской Республики 100 тысяч манатов.

Руководство компании отметило, что для нее большая честь поддерживать азербайджанскую армию в борьбе за территориальную целостность нашего государства! «Наш моральный долг - поддержать призыв Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева к частичной мобилизации и наши Вооруженные Силы, которые в настоящее время ведут интенсивные боевые действия. Наш путь - правый, и мы верим, что победа будет за нами!»

Также стало известно, что часть сотрудников Baku Electronics и Auto Azerbaijan уже пополнили армейские ряды, а их рабочие места будут сохранены в соответствии с законом.

Отметим, что компания Baku Electronics (https://www.bakuelectronics.az/), недавно отметившая свое 25-летие, является одной из крупнейшей сети магазинов электроники в стране, насчитывающей 23 магазина. Компания является официальным дистрибьютором около 60 ведущих мировых брендов электроники в Азербайджане.

Также официальным дистрибьютором марки Hyundai в Азербайджане является Auto Azerbaijan.

Компания, действующая с 1996 года, является единственной официальной компанией, которая занимается продажей автомобилей Hyundai, предоставляет услуги и оригинальные запчасти. В стране функционируют 11 центров продаж и сервиса Hyundai.