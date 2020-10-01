Макрон позвонил Ильхаму Алиеву обновлено
2 октября Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Франции, выразив обеспокоенность продолжающимися боями на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, призвал к восстановлению режима прекращения огня и скорейшему проведению переговоров.
Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате тяжелого артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 19 мирных жителей, более 60 человек получили ранения, сотни домов разрушены. Азербайджанская армия провела успешные контрнаступательные операции и освободила часть наших оккупированных территорий.
Глава государства также сказал, что Армения, предприняв шаги, направленные на срыв переговорного процесса, нанесла этому процессу серьезный удар. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ответственность за срыв переговоров, а также за возникновение вооруженного противостояния полностью ложится на руководство Армении.