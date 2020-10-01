Минобороны: Враг обстреливает наши села, принимаются решительные ответные меры
В ночь на 3 октября вооруженные силы Армении подвергли обстрелу город Тертер, села Сахлаабад, Газъян, Гапанлы, Гайнаг, Аскипара, Гусенли Тертерского района, села Аяг Гервенд, Имамгулубейли, Гарадаглы, Тезекенд Агдамского района, села Муганлы, Гиямеддинли, Ренджберлер Агджабединского района и село Тапгарагоюнлу Геранбойского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
В настоящее время враг обстреливает из артиллерии села Гузанлы, Алибейли и Аяг Гервенд Агдамского района.
Наша армия принимает решительные ответные меры против врага.