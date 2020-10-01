Полковник Даргяхлы: «Наши ударные БПЛА уничтожают боевую технику противника»

Сегодня армянская сторона вновь распространила дезинформацию о якобы сбитых самолетах и беспилотных летательных аппаратах ВВС Азербайджана, сказал глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

«Ещё раз повторяем, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана сбит не был. Напротив, ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил Армении. Видеозаписи о боевых действиях наших БПЛА регулярно представляются вниманию общественности.

Распространяя ложную информацию о потерях Азербайджана, представители минобороны Армении пытаются восполнить образовавшуюся у них информационную пустоту боевых действиях», - заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана.