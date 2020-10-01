Kontakt Home стирает задолженности семей шехидов

Kontakt Home списывает задолженность по кредитам членам семей наших героев, ставших шехидами в продолжающихся в настоящее время боях за освобождение Карабах а. Об этом заявила менеджер по связям с общественностью Kontakt Home Вафа Рустамова.

«Нас очень радует высокий боевой настрой, решимость и успехи нашей армии. Мы верим, что в этой правой борьбе победа будет на нашей стороне. Очень скоро наши отважные военные вернутся к своим родным живыми и невредимыми. Очень хотелось бы, чтобы наш народ не терял наших солдат. Но их гибель на полях сражений неизбежна. Если сыновья Родины, отдавшие жизнь в этой войне, отдали ей свой долг, то у них не останется никаких обязательств и перед нами. Напротив, это мы им должны. В связи с этим наша сеть обязуется погасить кредитную задолженность членов их семей (родителей, супругов и детей) перед компанией», сказала Вафа Рустамова.

Отметим, что Kontakt Home также приостановила оплаты по кредитам для всех клиентов, которые были призваны для участия в военных действиях по освобождению наших земель. Кроме того, в связи с объявлением о мобилизации компания выделила единовременное пособие в размере 500 манатов семьям сотрудников, отправившихся в зону боевых действий.