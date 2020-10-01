Министерство обороны обратилось к гражданам

Азербайджанская армия окружена всесторонним вниманием и заботой нашего государства и лично президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Деятельность в направлении дальнейшего улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава продолжается.

Как сообщает Минобороны, в последние дни поступает большое количество обращений с предложениями разного рода помощи передовым подразделениям Азербайджанской армии.

Министерство обороны выражает глубокую признательность нашему народу за внимание и заботу, проявленные к нашей армии. В настоящее время все воинские части Азербайджанской армии, особенно передовые подразделения, полностью укомплектованы всеми видами снабжения и в дополнительной помощи необходимости нет. Азербайджанскому солдату нужна только моральная поддержка нашего народа, которая всегда проявляется.

При этом отметим, что некоторые наши граждане, организации и предприятия идут напрямую в воинские части, без согласования с Министерством обороны, и оказывают различную помощь. В некоторых случаях это носит беспорядочный характер и приводит к расточительству и порче продуктов, доставленных личному составу. Передача таких продуктов питания личному составу без контроля безопасности пищевых продуктов может представлять серьезную угрозу для жизни военнослужащих.

В связи с этим для централизованной координации такой деятельности и более рационального перераспределения и доставки помощи воинским частям в Министерстве обороны действует временная горячая линия со следующими контактными номерами:

+994 (012) 406-85-43

+994 (070) 946-51-11

+994 (055) 294-15-30