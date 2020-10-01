Администрация президента и Секретариат первого вице-президента жертвуют средства в Фонд помощи армии
Глава Администрации президента Азербайджана, руководящие работники Администрации президента, Управления делами и Секретариата первого вице-президента пожертвовали средства в размере своей месячной заработной платы в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана, сообщает haqqin.az.
Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана был создан указом президента Гейдара Алиева 17 августа 2002 года. Фонд сформирован с целью развития и укрепления материально-технической базы Вооруженных сил.
Согласно уставу Фонда, действующие на территории Азербайджана юридические и физические лица могут осуществлять добровольные выплаты с целью финансовой поддержки укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил страны.