ISR Holding: 200 тысяч для Азербайджанской армии

Как известно, 27 сентября Азербайджанская армия в ответ на военную провокацию вражеских сил начала контрнаступательную операцию и освободила несколько стратегических высот и сел, оккупированных Арменией.

В данный момент под руководством Верховного главнокомандующего успешная военная операция продолжается. Наши храбрые солдаты продолжают наносить сокрушительные удары по силам противника с целью освободить оккупированные территории Азербайджана.

В эти дни, когда в борьбе за территориальную целостность пишется славная история нашей страны, на каждого гражданина Азербайджана независимо от его профессии ложится огромная ответственность.

В это непростое для нашей страны время руководство ISR Holding во главе с Искендером Халиловым и Рауфом Халиловым перечислило в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 200 тысяч манатов для поддержки нашей доблестной армии в напряженных боях за освобождение наших земель.

Наряду с этим на следующей неделе ISR Holding отправит фронтовикам партию одежды. Руководство компании также заявляет о готовности заняться обустройством социальной инфраструктуры на наших освобожденных территориях.

Карабах – это Азербайджан!