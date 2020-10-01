Ильхам Алиев: Армения не хочет мира, они хотят навсегда оставить наши земли под оккупацией

Армения не хочет мира. Они хотят навсегда оставить наши земли под оккупацией. Они не хотят изменить статус-кво, и это причина того, что конфликт длится так долго. Если бы Армения проявила волю и вела себя в соответствии с резолюциями основных международных организаций, то конфликт был бы решен много лет назад.

Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу «Аль-Джазира», отвечая на вопрос ведущей о причинах затягивания конфликта.

Глава государства отметил: «Потому что, когда в 1993 году Армения оккупировала часть наших земель, Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода войск с наших территорий. Однако эти резолюции остаются на бумаге. С целью посредничества для поиска путей решения уже 28 лет действует Минская группа, но никакого результата нет. Как я уже отметил, основная причина – позиция Армении. Вторая причина заключается в том, что посредники не настаивают и не оказывают давления для начала выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций».