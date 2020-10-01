Президент Азербайджана: То, что сейчас происходит, является результатом деструктивной политики Армении

«Я неоднократно поднимал этот вопрос и говорил, что против Армении необходимо ввести международные санкции, с тем чтобы принудить ее выполнить требования резолюций и начать освобождение наших земель. Однако соответствующего ответа на мои обращения не было, и то, что сейчас происходит, является результатом деструктивной политики Армении».

Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Подчеркнув, что с точки зрения норм международного права и постановлений и резолюций международных организаций у Азербайджана есть очень широкая поддержка, глава государства сказал: «Как я отметил, высший международный орган – Совет Безопасности ООН принял резолюции, требующие вывода армянских войск. То же самое сделала Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Аналогично поступили другие международные организации, такие как Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Европейский парламент и другие, однако этого недостаточно. Таким образом, у нас есть и правовые рамки для решения конфликта. Однако на агрессора не оказывается достаточного практического давления. Так что здесь мы видим противоречие между международным правом и происходящим в реальности. Откровенное игнорирование Арменией международного права и норм является наглядным показателем того, что международное право не работает или работает селективно».