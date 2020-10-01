Сокрушительные удары по боевой технике противника видео
В ходе сегодняшних утренних боев наши подразделения нанесли сокрушительные удары по боевой технике противника, сообщает Минобороны Азербайджана.
В ходе сегодняшних утренних боев наши подразделения нанесли сокрушительные удары по боевой технике противника, сообщает Минобороны Азербайджана.
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