Мэрия и районные ИВ Баку пожертвовали месячную зарплату в Фонд помощи армии
Исполнительная власть города Баку, ее структуры и районные Исполнительные власти столицы пожертвовали средства в размере своей месячной заработной платы в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана, сообщает haqqin.az.
Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана был создан указом президента Гейдара Алиева 17 августа 2002 года. Фонд сформирован с целью развития и укрепления материально-технической базы Вооруженных сил.