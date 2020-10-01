Президент Азербайджана: Армения должна покинуть наши территории, и только после этого война остановится

«Наша позиция остается неизменной. Мои требования полностью соответствуют международному праву, потому что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и ни одна страна мира не признает «Нагорно-Карабахскую республику». Мои слова, можно сказать, являются текстом резолюции Совета Безопасности ООН. Они должны покинуть наши территории, и только после этого война остановится, конфликту будет положен конец».

Как сообщает АзерТАдж, президент Ильхам Алиев заявил об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Глава государства в ответ на вопрос ведущей о том, какие у Азербайджана сейчас цели в регионе, далее сказал: «Возможно, по прошествии определенного времени народы Армении и Азербайджана смогут сосуществовать в условиях мира. Это наша позиция. Она неизменна. Она основана на исторической правде, международном праве, а также, думаю, на сегодняшних политических или геополитических реалиях в регионе. Считаю, что правительство Армении преувеличило свое «значение» на глобальной арене, международную поддержку, которая может быть им оказана и, спровоцировав нас, напав на нас, допустило большие ошибки. А сейчас они испытывают горечь серьезного поражения».