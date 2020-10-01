Президент Ильхам Алиев: Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке

«Переговоры по существу остановились. Потому что после выражения Пашиняна «Карабах – это Армения», я сказал, что переговоры невозможны».

Как сообщает АзерТАдж, президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» в ответ на вопрос: «Приняли бы Вы предложение сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном?».

«Однако сопредседатели Минской группы попросили меня, чтобы Азербайджан проявил больше понимания, учитывая, что власти Армении новые и, возможно, не вполне могут контролировать свои эмоции и слова. Я сказал: «Хорошо, давайте попробуем». Мы хотим найти мирный путь, поэтому мы ждали долгие годы, и если бы не этот отвлекающий подход, то переговоры, наверное, продолжались бы. После этого заявления у меня состоялись встречи с премьер-министром Армении. Однако встречи были абсолютно бессмысленными и носили формальный характер. Он говорил мне, что территории не будут возвращены. Если они не хотят этого делать, если они выступают против выработанных Минской группой на протяжении долгих лет принципов и уничтожают переговоры, то о чем после этого можно говорить? Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке. У нас должен быть партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах», - подчеркнул глава государства.