Министерство транспорта, связи и высоких технологий оказало поддержку Фонду помощи Вооруженным силам

Министерство транспорта, связи и высоких технологий выделило средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики, сообщает haqqin.az.

Так, аппарат (министр, заместители и коллектив) Министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также руководство и сотрудники учреждений, входящих в структуру министерства, и подведомственных учреждений, не входящих в его структуру, добровольно пожертвовали свою ежемесячную заработную плату нашей армии в качестве финансовой поддержки.

Цель – предотвратить военную провокацию врага, оказать поддержку осуществлению необходимых контрнаступательных мер для обеспечения территориальной целостности нашей страны, а также безопасности гражданского населения.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам учрежден указом №755 президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года. Он основан с целью обеспечения развития наших Вооруженных сил на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мероприятий.