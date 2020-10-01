Президент: В некоторых случаях резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, а может, и нескольких часов

«Как вам известно, в некоторых случаях резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, а может, и нескольких часов. Однако когда дело касается нас, резолюции остаются на бумаге на протяжении долгих лет. Таким образом, отсутствие практического давления на агрессора является одной из причин того, почему конфликт тянется так долго».

Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Глава государства отметил: «Если посмотреть на то, что делала и что заявляла Армения за последние два года после «революции», то они всегда нас провоцировали и были нацелены на новую войну, и целью этого было полностью сорвать переговоры. Они совершили несколько военных провокаций против Азербайджана. 12 июля они атаковали наши села и военные позиции в Товузском районе, расположенном очень далеко от региона конфликта, на западе Азербайджана, на армяно-азербайджанской границе. Было очень трудно понять, почему они это сделали. Они атаковали нас, используя тяжелую артиллерию. Первые потери среди военнослужащих понесла азербайджанская сторона. Были сразу же убиты 4 наших военнослужащих и 76-летний сельчанин. Так что мы должны были принять ответные меры. После того, как им был дан ответ и они потерпели горькое поражение, они отступили, начали умолять о прекращении огня. Тогда я сказал, что у нас нет никаких военных целей на территории Армении, как только мы их отбросили назад и они поняли, что не добились желаемого, столкновения прекратились».