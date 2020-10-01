Сотрудники Центра Гейдара Алиева пожертвовали месячную зарплату в Фонд помощи ВС

В целях оказания поддержки контрнаступательным операциям в направлении освобождения оккупированных земель Азербайджана, а также по зову гражданского долга сотрудники Центра Гейдара Алиева пожертвовали в Фонд помощи Вооруженным силам страны средства в размере месячной заработной платы, сообщает haqqin.az.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана был создан указом президента Гейдара Алиева 17 августа 2002 года. Фонд сформирован с целью развития и укрепления материально-технической базы Вооруженных сил.