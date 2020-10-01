Сотрудники Фонда Гейдара Алиева пожертвовали месячную зарплату в Фонд помощи ВС

Сотрудники Фонда Гейдара Алиева, демонстрируя солидарность в связи с последними успешными операциями Национальной армии во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана, перечислили в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики средства в размере месячной заработной платы.

Напомним, что созданный в 2002 году Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики был сформирован с целью развития и укрепления материально-технической базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.