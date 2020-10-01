Полковник Даргяхлы: «Противник отправляет в бой стариков старше 60 лет»
Противник, страдающий от нехватки личного состава, отправляет в бой стариков старше 60 лет, сказал глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
«Армянские вооруженные силы, понесшие в ходе боевых действий значительные потери как в живой силе, так и в боевой технике, отправляют воевать 60-70-летних стариков. Похоже, это будут последние резервные силы противника, который вслед за женщинами отправляет воевать стариков», - заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана.