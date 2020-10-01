МИД Азербайджана заявляет...

В целях компенсации тяжелых потерь, которые понесли вооруженные силы Армении в результате ответных мер армии Азербайджана, принятых в целях пресечения военной провокации ВС Армении против Азербайджана и обеспечения безопасности граждан на всей протяженности линии соприкосновения, Армения предпринимает шаги по привлечению проживающих за рубежом членов армянской диаспоры в воинские части, незаконно дислоцированные на временно оккупированных территориях Азербайджана . Об этом говорится в информации управления пресс-службы МИД Азербайджана.

Сообщается, что, согласно данным азербайджанской стороны, а также информации из открытых источников, тысячи граждан армянского происхождения из Сирии, Ливана, России, Грузии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран прибыли или готовятся прибыть на оккупированные территории для участия в боях.

"Правительство Армении и организации армянской диаспоры, работающие за рубежом, призывают представителей армянской диаспоры срочно приехать в Армению для участия в продолжающихся боевых действиях на оккупированных территориях Азербайджана. Помимо этого, некоторые организации армянской диаспоры, действующие как благотворительные и неправительственные организации, собирают финансовые пожертвования и другие средства снабжения от членов диаспоры и отправляют их вооруженным силам Армении, которые сражаются против нашей армии", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.