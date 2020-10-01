ОAO PARABOKT перечислило 50 тысяч в Фонд помощи Вооруженным силам

ОAO PARABOKT в целях поддержки Азербайджанской армии, сражающейся за целостность нашего государства, перевело в фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 50 тысяч манатов.

Напоминаем, что PARABOKT в марте этого года перевел в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 50 тысяч манатов.

В то же время несколько сотрудников нашей компании присоединились к армии, чтобы участвовать в борьбе по освобождению наших земель от захватчиков.