Хикмет Гаджиев: «Азербайджан нейтрализует лишь военные объекты»

По его словам, это еще раз показывает, что Армения далека от каких-либо ценностей и цивилизованного поведения.

«Мы также обратились с призывом к международному сообществу и соответствующим структурам в связи с тем, что защита гражданских лиц и гражданских объектов является требованием международного гуманитарного права и Женевской конвенции в условиях войны. Но Армения на каждом шагу демонстрирует, что это государство далеко от таких понятий. Она совершает нападения на азербайджанские города, гражданские объекты и мирных жителей. Однако Азербайджан, демонстрируя свою приверженность высоким этическим и моральным ценностям, руководствуясь международным гуманитарным правом, проводит операции, нейтрализуя только избранные военные объекты. Вооруженные силы Азербайджана продолжают эффективную, действенную операцию по принуждению к миру на всех направлениях линии фронта. Главная цель заключается в обеспечении освобождения азербайджанских территорий. В последнее время армянская сторона использует ракетные технологии. Мы решительно осуждаем это, и Азербайджан оставляет за собой полное право адекватно реагировать на военные цели», - сказал Хикмет Гаджиев.