Турецкие журналисты попали под артобстрел армян фото
Артиллерийский снаряд, выпущенный ВС Армении, упал неподалеку от местности, где проводили съемки турецкие журналисты, сообщает «Анадолу».
Журналисты агентства «Анадолу», TRT и İHA освещают обстрелы мирного населения в Тертерском районе Азербайджана.
Очередной артиллерийский снаряд, выпущенный ВС Армении по прифронтовым населенным пунктам Азербайджана, упал неподалеку от местности, где журналисты проводили съемки.
Подвергшимся обстрелу во время съемок журналистам чудом удалось спастись.
Накануне ВС Армении выпустили около 2 тысяч снарядов по Тертерскому району Азербайджана. Множество жилых и административных зданий разрушено.