Помощник президента: Страны-посредники должны воздерживаться от односторонних заявлений
Страны, осуществляющие посредническую миссию, должны воздерживаться от односторонних заявлений. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.
Х. Гаджиев отметил, что озвучивание односторонних заявлений может навредить переговорному процессу и посреднической миссии: «Суть переговорной миссии остается как есть. Ранее звучали предложения о проведении определенных встреч на уровне министров иностранных дел, в ходе которых азербайджанская сторона могла бы рассмотреть и другие вопросы. Однако в первую очередь должны быть мобилизованы усилия по освобождению оккупированных территорий Азербайджана, чтобы положить конец оккупации Арменией азербайджанских территорий, и завершить в конечном итоге статус-кво, основанный на военной оккупации».