Инициатива депутата Жали Ахмедовой: «Поддержим нашу армию!»
По инициативе депутата Милли Меджлиса Жали Ахмедовой началась акция под названием «Поддержка Вооруженных сил: один гражданин - один манат» в поддержку нашей армии.
Призвав всех наших соотечественников поддержать Фонд помощи Вооруженным силам, депутат сказала: «Чтобы выиграть Отечественную войну, каждый должен сражаться на своем фронте и продемонстрировать образцовое единство. Наш долг совести, чести, Ислама и гражданства - поддерживать наших героев, сражающихся за Родину. Я приглашаю всех присоединиться к акции поддержки нашей армии под названием «Поддержка Вооруженных сил: один гражданин - один манат». Если каждый гражданин, который присоединяется к акции, сфотографирует свой чек и поделится им с окружающимися через социальные сети, данная инициатива найдет отклик в широкой аудитории».
Следует отметить, что это не первое обращение депутата по данному вопросу. Несколько дней назад в своей Facebook-странице она обратилась к обществу с просьбой обратить особое внимание на семьи, главы или члены которых отправлены на фронт за Родину.
Банковские реквизиты Фонда помощи Вооруженным силам:
Название банка: Бинагадинский филиал Международного банка Азербайджанской Республики
Адрес банка: Азербайджанская Республика, город Баку, З.Бунядова, 30/12, строение 5А.
Тел.: (012) 562 99 41, (012) 562 93 37
Код: 805584
VÖEN: 9900001881
Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T Код: IBAZAZ 2X
Имя получателя: S.Q.Y.F MN
VÖEN: 1300162621
Расчетные счета:
АЗН - AZ98IBAZ38040019449930010202
ДОЛЛАРЫ США - AZ88IBAZ38140018409930010202
ЕВРО - AZ68IBAZ38140019789930010202
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ - AZ08IBAZ38140018109930010202