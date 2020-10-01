Потрепанная жизнью и изрядно растратившая былую популярность российская певица Юлия Чичерина решила пропиариться на войне. План был гениально прост, а его исполнение – вообще феерическое.

Известный своей неполживостью и объективностью проармянский «военный корреспондент» Семен Пегов сообщил, что российская певица Юлия Чичерина вместе с мужем попала под обстрел азербайджанских беспилотников по пути к Степанакерту.

Судите сами, 1 октября внезапным гитлером эстрадная дива и ее супруг, широко известный в узких московских кругах архитектор Сухраб Раджабов прибыли в Ереван, где их, в общем-то, совершенно не ждали.

А ранним утром 2 октября, вырядив Юлю в форму военнослужащего армянской армии, креативное семейство отправилось в Степанакерт, страстно желая, что станут героями сенсации, о которой должен был раструбить миру Семен Пегов.

Но что-то пошло не так. Азербайджанские БПЛА, барражирующие воздушное пространство Нагорного Карабаха, оказались то ли умнее, то ли брезгливее, а потому бомбить престарелую «поп-диву» и ее «архитектора» не стали.

Креативное семейство и машину бросило, и демонстративно в какую-то щель забилось – все тщетно, беспилотники величаво и безмятежно, как воплощение Азербайджана, просто проигнорировали странную парочку внизу, спрятавшуюся в каком-то мусоре.

Единственно, что креативное семейство сообщило журналистам, так это то, что «Юлия Чичерина не пострадала, когда они ехали в Нагорный Карабах «добровольцами», чтобы «поддержать население».

Мораль? Да какая тут может быть мораль. Пусти поп-див из российской гламурной тусовки с их креативными мужьями на войну – они даже тут сумеют все опошлить и провалить.